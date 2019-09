Esce per andare a caccia, lo ritrovano morto in auto A perdere la vita un 74enne di Scafati

Lo hanno ritrovato morto nella sua auto. Tragedia nella pineta sulla Litoranea, nei pressi di Battipaglia. Il 74enne Francesco Ruocco di Scafati era uscito di casa per andare a caccia, intorno alle 5 di giovedì scorso. Da allora nessuna notizia, i familiari allarmati avevano avvisato le forze dell'ordine. Il corpo del pensionato comunale è stato ritrovato dai carabinieri ieri mattina, poco prima delle otto. Inutili i soccorsi.

Pare fosse diretto a Potenza. L'anziano sarebbe morto per cause naturali, dall'esame esterno pare si sia trattato di un'emorragia cerebrale. La salma è stata poi restituita alla famiglia per i funerali.