Shock a Castellabate: cadavere ritrovato in spiaggia Il corpo di un uomo di 38 anni è stato rinvenuto all'alba, a dare l'allarme due passanti

Tragedia a Santa Maria di Castellabate. Rinvenuto all'alba il cadavere di un uomo di 38 anni, Domenico Di Sessa, molto conosciuto sul territorio. A dare l'allarme due passanti che hanno avvistato il corpo galleggiare nei pressi della riva.

Immediato l'arrivo dei sanitari del 118 e degli uomini della guardia costiera, ma per il giovane non c'era più speranza. Sul posto anche il medico legale. Si attende l'esecuzione dell'esame esterno e l'eventuale autopsia per accertare le cause della morte.

L'uomo era titolare di una struttura ricettiva del luogo, in località Pozzillo. Ancora incerte le dinamiche dell'accaduto, non si esclude che il giovane sarebbe caduto in acqua a causa di un malore.