Picchia i genitori per procurarsi i soldi per la droga Arrestato un 31enne a Nocera Inferiore. Il giovane si trova ora in carcere

Avrebbe perseguitato i genitori per farsi consegnare denaro da spendere per comprare la droga. La polizia ha arrestato un 31enne di Nocera Inferiore, ritenuto responsabile di una serie di estorsioni, rapine e violenze nei confronti della madre e del padre.

L'uomo, già noto alle forze dell’ordine, per una serie di condotte analoghe (estorsione, rapina, violenza e maltrattamenti in famiglia), in seguito alle denunce dei genitori era stato già arrestato nella scorsa primavera e aveva trascorso un periodo di detenzione in carcere. Successivamente, al termine di un periodo di applicazione del divieto di dimora nel comune, aveva fatto rientro a Nocera Inferiore all’inizio dell’estate.

Proprio da allora sarebbero ricominciate le richieste estorsive, le violenze e le minacce tali da spingere il padre e la madre a rivolgersi nuovamente alla Polizia lo scorso mese di agosto. Il 31enne era stato così raggiunto da un provvedimento cautelare di allontanamento dalla casa familiare emesso dalla locale Autorità Giudiziaria. Ma questo non lo ha fermato, dopo appena una settimana dall’emissione e dall’applicazione dell’ordinanza, avrebbe ricominciato a presentarsi a casa dei genitori, picchiandoli, minacciandoli, e danneggiando la porta e altri oggetti dell’appartamento, per ottenere ancora una volta denaro, costringendo i genitori ad allontanarsi dall’abitazione per sottrarsi al comportamento violento ed aggressivo del figlio.

Il gip della procura di Nocera Inferiore ha così richiesto la misura cautelare in carcere, gli agenti hanno dato esecuzione all’ordinanza rintracciando il giovane nella zona di Piedimonte di Nocera Inferiore. Si trova ora nel carcere di Fuorni e dovrà rispondere, oltre che delle reiterate condotte violente ed estorsive, anche della violazione delle misure imposte dalla precedente ordinanza cautelare.