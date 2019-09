VIDEO Inferno di fuoco a Positano,ragazzi bloccati in spiaggia Intrappolati dall'incendio a Tordigliano: salvati dai volontari dopo l'allarme dei familiari

Sono stati momenti di panico quelli vissuti da alcuni bagnanti che si stavano godendo una giornata di mare a Positano. L'incendio che ha interessato località Tordigliano li ha praticamente sorpresi alle spalle. Le fiamme - alimentate anche dal vento - si sono ben presto propagate, bloccando i turisti sulla spiaggia anche perché il fumo è arrivato fino al sentiero.

I volontari di "Terra delle Sirene" sono stati immediatamente allertati dal sindaco di Positano, che ha chiesto di intervenire per procedere in particolare all'evacuazione dei ragazzi in spiaggia. A coordinare le operazioni i vigili del fuoco, impegnati contestualmente anche nello spegnimento dell'incendio.

Il prezioso lavoro dei soccorsi ha fatto sì che tutto filasse liscio senza intoppi, ed i ragazzi hanno potuto far ritorno dalle loro famiglie. Resta chiaramente la preoccupazione per i danni provocati dal vasto fronte di fuoco che ha colpito nuovamete la Costiera Amalfitana. Stavolta è toccato a Positano: il rogo ha provocato inevitabilmente dei disagi anche sulla Statale Amalfitana, dove il traffico ha subìto rallentamenti e interruzioni.