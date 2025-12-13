Salernitana, Inglese e il problema alla schiena: esami nei prossimi giorni Il bomber spera di non dover chiudere anzitempo il proprio 2025. E le voci di mercato impazzano

Una defezione importante. La scelta precauzionale dopo aver atteso fino all’ultimo con la speranza di poterlo inserirlo in lista. Roberto Inglese alza bandiera bianca. Per la trasferta di Picerno, sfida delicata per il cammino della Bersagliera nel bel mezzo di un mare in tempesta, il capitano fa un passo indietro. La versione che fa filtrare il club è quella di un guaio alla schiena, fastidioso compagno di viaggio già da giorni. Ieri però il centravanti ha dovuto tirare il freno e uscire dalla lista dei convocati per Picerno.

Una defezione pesane, con esami nei prossimi giorni per valutare l’entità del problema. La preoccupazione è che Inglese possa anche chiudere con anticipo il 2025. Sarebbe un colpo pesante per la Salernitana che sui gol del suo bomber fa affidamento per provare a ritornare in corsa per la promozione diretta in serie B. L’ex Catania è fermo dal derby con la Cavese. Poi tante prove anonime e i fischi della sfida con il Trapani che hanno lasciato il segno. Ora ci si mette anche la sfortuna che permette di favorire le voci sul futuro del centravanti. Faggiano lo ha nuovamente blindato ma il mercato non è nemmeno partito. Servirà ritrovare i gol per scacciare via ogni voce.