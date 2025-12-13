"No al ridimensionamento dell’aeroporto di Salerno, Fico intervenga subito" Appello del Movimento 5 Stelle: "Deve essere un punto di forza, non un problema irrisolto"

Negli ultimi giorni la questione del ridimensionamento dei voli all’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi e del Cilento è tornata al centro del dibattito politico regionale, suscitando preoccupazione tra amministratori e cittadini. A intervenire è la coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle di Salerno, Virginia Villani, che rivolge un appello al neo governatore della Campania, Roberto Fico, affinché la struttura venga tutelata e valorizzata.



«L’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi e del Cilento - dichiara la Villani - rappresenta un’infrastruttura strategica per l’intera provincia. Gli ultimi segnali di ridimensionamento della programmazione dei voli sono inaccettabili e rischiano di compromettere gli investimenti e le aspettative costruite negli ultimi mesi».



La Villani sottolinea come il territorio abbia dimostrato più volte di essere in grado di sostenere un flusso turistico e commerciale significativo: «Questa provincia ha grandi potenzialità e lo ha ampiamente dimostrato. Non possiamo permetterci passi indietro proprio ora che si iniziavano a vedere i frutti di un lavoro lungo e complesso». Da qui l’appello diretto al presidente Fico: «Chiedo al governatore di intervenire tempestivamente, ascoltando le istanze del territorio e attivandosi per scongiurare qualsiasi riduzione che possa penalizzare Salerno e la sua comunità. L’aeroporto deve essere un punto di forza, non un problema irrisolto».



La coordinatrice ribadisce infine l’impegno del Movimento 5 Stelle salernitano nella tutela delle infrastrutture locali e nella promozione dello sviluppo sostenibile del territorio.

