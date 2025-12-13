Parco del Seminario, associazioni all'attacco: "In Consiglio la nostra verità" Minoliti: "Perché il progetto di riqualificazione è stato improvvisamente cancellato?"

"Lunedì 22 dicembre ci sarà il Consiglio comunale in cui dovrà essere approvato il piano triennale delle opere pubbliche del Comune di Salerno e quello sarà il momento in cui la nostra verità, la verità delle associazioni proponenti, sarà confermata pubblicamente e cioè che il progetto per la riqualificazione del parco del Seminario non ci sarà in quanto è stato tolto, irrazionalmente tolto dal programma triennale delle opere pubbliche, predisposto dal settore lavori pubblici del comune". Lo denuncia in una nota Ermanno Minoliti, presidente dell'associazione "Viviamo il Quartiere".

"Ricordo e sfido chiunque a smentirmi che nel programma triennale, approvato dalla Giunta comunale nel mese di maggio 2025, il progetto era stato inserito; in quello approvato dalla Giunta il 28 novembre 2025 il progetto non c'è più. La linea di finanziamento necessaria per realizzare il progetto per il parco era stata individuata e non avrebbe creato appesantimenti al bilancio comunale né avrebbe obbligato a togliere altre opere necessarie e già inserite: questo lascia tutti noi cittadini con tanto amaro in bocca. Ora i soldi c'erano, domani non si sa.

Forse il progetto del parco è stato accantonato perché non piacciono i progetti presentati direttamente dai cittadini? È un pensiero fantasioso, è un'illazione? Purtroppo non sapremo mai il vero perché, rimane solo una certezza e cioè che è stata negata ai cittadini la fruizione, in sicurezza, di un bene pubblico meraviglioso ed un'occasione di rilancio del quartiere Carmine", conclude Minoliti.