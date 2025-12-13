Alluvioni nell’Agro nocerino-sarnese, sindaci convocati dal Parlamento Prevista l'audizione in Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico

In seguito ai gravi eventi alluvionali che hanno interessato l’Agro nocerino-sarnese, in provincia di Salerno, e a seguito dell’incontro convocato dal Prefetto con i sindaci del territorio e i rappresentanti della Regione, la Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano ha deciso di avviare un approfondimento formale sui fatti emersi.

Le criticità denunciate nel corso della riunione prefettizia - in particolare quelle sollevate direttamente dai sindaci e le segnalazioni relative a ritardi, responsabilità e carenze negli interventi di prevenzione e manutenzione - sono state ritenute di estrema rilevanza istituzionale.

Per queste ragioni, la Commissione di inchiesta sul dissesto idrogeologico, presieduta dal deputato di Forza Italia, Pino Bicchielli, ha disposto la convocazione in audizione formale dei sindaci dei comuni coinvolti, al fine di acquisire elementi diretti, documentazione e valutazioni utili allo svolgimento dell’attività di indagine parlamentare.

Le audizioni si svolgeranno martedì 16 dicembre 2025, in videoconferenza, nel corso della seduta plenaria della Commissione, secondo il seguente calendario: Ore 12.00 Angelo Pasqualino Aliberti, sindaco di Scafati; Ore 12.20 Andrea Annunziata, sindaco di San Marzano sul Sarno; Ore 12.40 Cosimo Ferraioli, sindaco di Angri; Ore 13.00 Francesco Squillante, sindaco di Sarno.

«Le denunce provenienti dai territori colpiti – ha dichiarato il presidente della Commissione, Pino Bicchielli – impongono un approfondimento serio e rigoroso. Il Parlamento ha il dovere di accertare eventuali responsabilità, verificare l’efficacia delle misure di prevenzione adottate e contribuire a rafforzare un modello di intervento fondato sulla sicurezza, sulla manutenzione e sulla tutela delle comunità locali».

L’area dell’Agro nocerino-sarnese, già segnata in passato da eventi tragici, rappresenta uno dei contesti più fragili del Paese sotto il profilo idrogeologico. Proprio per questo – ha sottolineato il presidente Bicchielli – occorre mantenere alta l’attenzione istituzionale e assicurare un coordinamento efficace tra tutti i livelli di governo.

La Commissione proseguirà nelle prossime settimane il ciclo di audizioni e approfondimenti, nell’ambito del mandato parlamentare volto a rafforzare le politiche di prevenzione e a superare la logica dell’emergenza.

Tutte le audizioni saranno visibili in diretta sulla webtv della Camera dei deputati