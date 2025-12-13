LIVE | Picerno-Salernitana 1-0, la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale

Picerno-Salernitana, la diretta testuale del match

Picerno (4-3-3): Marcone; Gemignani, Bellodi, Frison, Pistolesi; Djibril, Bianchi, Pugliese; Cardoni, Santarcangelo, Esposito. A disposizione: Summa, Esposito, Veltri, Vimercati, Perri, Salvo, Scalcione, Vacca, Graziani, Ragone, Maiorino. Allenatore: Bertotto

Salernitana (3-5-2): Donnarumma; Matino, Golemic, Anastasio (1' st Achik); Longobardi, Quirini (8' st Ferraris), Capomaggio, Tascone (1' st De Boer), Villa; Liguori, Ferrari. A disposizione: Brancolini, Ubani, Barzagli, Knezovic, Iervolino, Di Vico, Boncori. Allenatore: Raffaele

Arbitro: Diop di Treviglio - assistenti: Spagnolo e Rosania. IV uomo: Mirabella. FVS: Marinelli

RETI: 41' pt Pugliese (P)

Note. Ammoniti: Quirini (S), Pistolesi (P), Tascone (S), Gemignani (P). Angoli: 0-2. Recupero: 1' pt

9' - Ammonito Gemignani.

8' - Cambio nella Salernitana: esce Quirini entra Ferraris.

1' - Ci prova subito Ferrari, palla sull'esterno della rete.

1' - Doppio cambio per la Salernitana: entrano Achik e De Boer, escono Anastasio e Tascone.

SECONDO TEMPO

46' - Duplice fischio: si va al riposo con il Picerno avanti sulla Salernitana.

45' - 1' recupero.

44' - Ammonito Tascone.

41' - GOL PICERNO - Sul capovolgimento opposto arriva il vantaggio rossoblu: Pugliese sorprende Donnarumma dal limite con un tiro di controbalzo che finisce all'angolino.

38' - La Salernitana trova il gol con Ferrari ma la rete viene annullata per fuorigioco. Nell'occasione Ferrari aveva lanciato a rete Liguori, il tiro del numero 11 viene respinto da Frison, prima del tap-in di Ferrari.

33' - Picerno ancora pericoloso: Cardoni brucia in velocità Anastasio, entra in area e calcia in diagonale: palla a centimetri dal palo.

32' - Ancora Salernitana pericolosa dalla sinistra: cross di Villa per Tascone che tenta il tiro da posizione defilata ma senza inquadrare la porta.

31' - Ammonito Pistolesi.

30' - Ammonito Quirini.

29' - Picerno pericoloso per due volte: buco difensivo di Anastasio, Cardoni ci prova dal limite, Donnarumma si supera, poi il portiere sbarra la strada anche a Pugliese.

26' - Palla gol per la Salernitana: punizione perfetta di Anastasio, Marcone si supera e salva il Picerno.

24' - Palla gol per il Picerno: Djibril s'invola sulla destra, entra in area e crossa per Pugliese che sfugge a Matino ma da due passi non riesce a colpire di testa.

20' - Salernitana padrona del campo ma molto imprecisa negli ultimi sedici metri.

17' - Cross dalla sinistra di Villa, Tascone calcia a volo ma senza inquadrare la porta.

11' - Salernitana pericolosa: cross dalla sinistra di Liguori, Tascone s'inserisce e colpisce di testa, palla di poco larga.

7' - Ci prova Liguori dal limite, tiro deviato in angolo.

5' - Ritmi bassi in avvio: la Salernitana prova a fare la partita, il Picerno si difende con ordine.

1' - La Salernitana gioca il primo pallone del match.

IL PRE-GARA. Alle 14.30 il fischio d'inizio di Picerno-Salernitana. Raffaele deve fare i conti con cinque assenze (Frascatore, Cabianca, Coppolaro, Varone e Inglese) ma riparte dal 3-5-2. Davanti a Donnarumma spazio a Matino, Golemic ed Anastasio. A centrocampo la novità sarà Quirini, preferito a De Boer. Villa e Longobardi saranno gli esterni, con Capomaggio a completare il reparto. Davanti Liguori farà coppia con Ferrari.