Villa dei Fiori in pellegrinaggio a Roma per il Giubileo Appuntamento previsto il 15 dicembre quando sarà svelato anche il presepe donato dalla Diocesi

Una giornata di fede, speranza e comunità unirà il prossimo 15 dicembre pazienti, operatori e volontari di Villa dei Fiori, il presidio di riabilitazione di Nocera Inferiore che da anni si dedica con amore e competenza alla cura di persone affette da disabilità gravi e gravissime.

La delegazione parteciperà al pellegrinaggio giubilare a Roma, un’esperienza profondamente simbolica che rientra nel programma organizzato in collaborazione con la Diocesi di Nocera-Sarno — la sola, in tutto il mondo cattolico, invitata ufficialmente a portare il Presepe in Vaticano. Un riconoscimento straordinario che premia una comunità viva, capace di unire fede, inclusione e solidarietà.

Nel corso della giornata, i partecipanti vivranno momenti di intensa emozione: l’udienza con il Santo Padre nell’Aula Paolo VI, il passaggio attraverso la Porta Santa nella Basilica di San Pietro e l’attesa inaugurazione del Presepe in Piazza San Pietro, dono della Diocesi e simbolo universale di pace e fraternità.

Per tutto il personale e i pazienti di Villa dei Fiori, il pellegrinaggio rappresenta un cammino spirituale e umano che va oltre ogni barriera, un segno concreto di come la fede e l’amore possano diventare strumenti di inclusione e dignità. È il viaggio di un’intera comunità che porta con sé le storie, le sfide e la forza di chi, ogni giorno, testimonia la sacralità della vita nella fragilità.