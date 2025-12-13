Luci d'Artista, bus turistici in via Vinciprova: monta la protesta dei sindacati Filt Cgil e Fit Cisl bocciano la nuova delibera: "Così si mette a rischio il trasporto pubblico"

La FILT CGIL e la FIT CISL esprimono forte preoccupazione per la decisione del Comune di Salerno di utilizzare, nel corso del weekend pre-natalizio, l’area di sosta e fermata del Trasporto Pubblico Locale di via Vinciprova per le operazioni di salita e discesa dei passeggeri dei bus turistici.

"Una scelta impropria e potenzialmente pericolosa, che ha determinato una situazione di forte congestione in uno spazio destinato esclusivamente alla sosta e alla manovra dei mezzi del TPL, con un evidente abbassamento dei livelli di sicurezza per i conducenti e per l’utenza", denunciano i rappresentanti dei sindacati.

"Nel corso delle giornate interessate, decine di autobus turistici, spesso presenti contemporaneamente e con carichi elevati di passeggeri, hanno affollato l’area, creando condizioni operative critiche nelle fasi di fermata, manovra, salita e discesa dei passeggeri. Una situazione che espone lavoratori e cittadini a rischi concreti, non accettabili in un servizio pubblico che deve garantire sicurezza, regolarità e tutela del lavoro. La gestione dei flussi turistici e degli eventi non può avvenire scaricando criticità organizzative sul trasporto pubblico locale e su chi ogni giorno ne assicura il funzionamento. La sicurezza non può essere sacrificata in nome dell’emergenza o dell’improvvisazione".

Per queste ragioni, FILT CGIL e FIT CISL chiedono che "tale scelta venga immediatamente rivista, individuando soluzioni alternative per la gestione dei bus turistici che non interferiscano con le aree dedicate al TPL e non mettano a rischio lavoratori e passeggeri". In assenza di risposte concrete, le organizzazioni sindacali si riservano di attivare ogni iniziativa utile a tutela della sicurezza, dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e della qualità del servizio pubblico.