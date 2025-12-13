Cavese-Siracusa, le probabili formazioni: Prosperi punta sul tridente Al Simonetta Lamberti scontro diretto vitale. Prosperi: "Dobbiamo riprendere a correre"

Scontro diretto fondamentale. La Cavese prova a mettersi alle spalle la delusione del derby con il Benevento e si prepara ad un test di grande importanza contro il Siracusa. Al Simonetta Lamberti, fischio d’inizio alle ore 14:30, i metelliani vanno a caccia del primo successo interno in un match contro una diretta concorrente. Possibile rilancio del 3-4-2-1 con Orlando e Diarrassouba alle spalle di Sorrentino. Pesante la defezione di Munari in mediana, sostituito da Maiolo.

"Dobbiamo riprendere a correre"

Fabio Prosperi tiene alta la guardia in conferenza stampa: “Mi attendo un Siracusa che non cambierà pelle – le parole del tecnico metelliano -. Proverà a far valere il proprio gioco. Noi cercheremo di controbattere mettendo in campo le nostre idee e la nostra identità. Le squadre che si devono salvare devono sapere qual è il proprio percorso. Ci sono momenti in cui i risultati non arrivano e bisogna aggrapparsi a tutto e quando invece bisogna spingere sull’acceleratore. Ora per la Cavese serve correre, dimenticare la sconfitta di Benevento. Abbiamo fatto un inizio di stagione difficile ma non ci siamo mai scomposti né abbiamo cambiato strada. Veniamo da una sconfitta immeritata ma ne abbiamo incassate già in stagione. Dobbiamo avere la forza e la voglia di reagire con la consapevolezza di andare avanti e di essere sulla strada giusta. Mancano 21 partite e dobbiamo pensare a ciò che ci attende”.

Cavese-Siracusa, le probabili formazioni:

Cavese (3-4-2-1): Boffelli; Luciani, Cionek, Nunziata; Evangelisti, Maiolo, Awua, Loreto; Diarrassouba, Orlando; Sorrentino. Allenatore: Prosperi.

Siracusa (4-2-3-1): Farroni; Cancellieri, Falla, Pacciardi, Zanini; Gudelevicius, Ba; Di Paolo, Limonelli, Valente; Molina. Allenatore: Urso (squalificato Turati).