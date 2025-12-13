Picerno-Salernitana, le probabili formazioni: Raffaele riparte da Ferrari

Il tecnico granata non dovrebbe affidarsi al tridente. Duello per chi farà coppia con il Loco

Salerno.  

Scacciare via le polemiche, dare un calcio alla crisi e riprendere a correre. Picerno-Salernitana è sfida cruciale per le ambizioni di promozione diretta in serie B per la Bersagliera e anche per allontanare i nuvoloni nerissimi che da settimane si sono addensati sulla testa di Giuseppe Raffaele. Espugnare il Curcio, fischio d’inizio alle ore 14:30, permetterebbe di interrompere una striscia pericolosa di tre sfide senza vittorie, portarsi a -2 dal Catania capolista e poi sedersi sul divano e osservare da spettatore interessato quelli che saranno i risultati della domenica di campionato

Assenze pesanti

Per Giuseppe Raffaele basta leggere la lista dei convocati per sottolineare anche l’emergenza da far fronte nella trasferta di Picerno. L’assenza più rumorosa è quella di Roberto Inglese, out per un problema alla schiena. Indisponibili anche Coppolaro, Frascatore e Cabianca per una difesa ai minimi termini. Davanti a Donnarumma ci saranno Matino, Golemic e Anastasio, con il baby Barzagli come unico ricambio di ruolo. In mezzo al campo chance per Quirini da mezzala con Capomaggio e Tascone. Sulle corsie Longobardi e Villa. L’assenza di Inglese vieta a Raffaele l’idea di lanciare il tridente per non restare sprovvisto di cambi offensivi. Toccherà a Ferrari e Ferraris far coppia dal 1’, con Liguori pronto a spaccare la partita da subentrante.

Picerno-Salernitana, le probabili formazioni:

PICERNO (4-3-3): Marcone; Pistolesi, Bellodi, Frison, Gemignani; Pugliese, Bianchi, Djibril; Esposito, Santarcangelo, Cardoni. Allenatore: Bertotto.

SALERNITANA (3-5-2): Donnarumma; Matino, Golemic, Anastasio; Longobardi, Quirini, Capomaggio, Tascone, Villa; Ferraris, Ferrari. Allenatore: Raffaele.

