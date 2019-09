Incendio nei pressi della scuola: alunni tornano a casa E' successo a Cava de' Tirreni. La polizia municipale fa evacuare l'edificio

Paura questa mattina a Cava de' Tirreni per un incendio divampato nel giardino di un'abitazione nei pressi di una scuola elementare e materna, in via Ido Longo. Ad intervenire la Polizia Municipale che ha ordinato l'evacuazione dell'istituto. Le fiamme, che hanno riguardato materiale depositato nello spazio antistante la casa, hanno preoccupato le forze dell'ordine anche per la presenza delle bombole di gas nelle abitazioni confinanti. I vigili del fuoco sono arrivati sul posto con diverse autobotti, riuscendo a domare il rogo e fornendo assistenza ai residenti.