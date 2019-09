Precipita da sei metri, operaio ricoverato in rianimazione E' un 53enne: l'incidente in un condominio di Pontecagnano. Stava lavorando a un ascensore

Un operaio di 53 anni è precipitato mentre stava lavorando all’interno di un palazzo in un condominio di via Parini a Pontecagnano?,? nel salernitano.

Per il malcapitato, un volo di 6 metri che gli ha provocato varie fratture agli arti e al bacino: è stato trasportato in codice rosso all’ospedale “Ruggi” di Salerno, dov’è ricoverato in rianimazione.

I primi soccorsi sono stati portati dai sanitari del Vopi e della Croce bianca, che hanno stabilizzato l'uomo. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi: a quanto pare,? ?nel palazzo era aperto un cantiere per la realizzazione della tromba di un ascensore.