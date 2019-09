Bacia l'alunna minorenne: arrestato insegnante 57enne L'uomo è stato scoperto in un parcheggio con la 14enne

Baci all'alunna 14enne: arrestato un insegnante di Cava de’ Tirreni con l’accusa di atti sessuali. L'uomo si trova ai domiciliari. Vittima del presunto “orco” una minorenne. In azione la polizia che, in seguito a un'indagine coordinata dalla Procura di Nocera Inferiore, ha ricostruito quanto sarebbe accaduto. I due si sarebbero conosciuti durante l’anno scolastico. A scoprirli mercoledì scorso all’interno di un parcheggio, in atteggiamenti equivoci, la polizia. Il 57enne avrebbe fatto sedere a cavalcioni su di lui la minorenne, per poi accarezzarla e baciarla sulla bocca. Gli agenti sono così intervenuti eseguendo l’arresto.

All’indagato è contestata anche l’aggravante di aver commesso il fatto nei confronti di una minorenne a lui affidata “per ragioni di istruzione, avendo approfittato di circostanze di tempo, luogo, età della persona offesa tali da ostacolarne la pubblica e privata difesa”.