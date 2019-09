FOTO|Si schianta contro auto in sosta e scappa: paura a Eboli Il pirata della strada è poi scappato via, è caccia all'uomo

Si schianta contro delle auto in sosta e poi scappa via. Notte di paura a Eboli dove un'auto a folle velocità è finita contro delle vetture parcheggiate, distruggendole. L'autista, molto probabilmente ubriaco, si è poi allontanato via senza fermarsi. Fortunatamente non si sono registrati feriti, distrutte le vetture coinvolte nello schianto. In strada c'era molta gente che ha assistito alla scena impietrita. Sul posto sono comunque intervenuti i sanitari dell'Humanitas e le forze dell'ordine che stanno cercando di risalire al pirata della strada che avrebbe fatto perdere le sue tracce.