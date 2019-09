Incidente in scooter nella notte: muore 16enne Illeso l'amico di 15 anni che si trovava con lui. Salma sequestrata, disposta l'autopsia

Ancora sangue sulle strade salernitane, ancora una giovane vita strappata. Ennesima tragedia in questa estate nera, nella notte, a Salerno, un ragazzo di 16 anni originario di Cetara, morto in un incidente con il suo scooter. Il giovanissimo - che presumibilmente era alla guida del motociclo - stava rientrando a casa dopo aver trascorso il sabato sera a Salerno. Si trovava in via Benedetto Croce, la strada che collega il capoluogo con la località turistica della Costiera quando, per cause ancora da accertare, si è schiantato con il mezzo a due ruote.

Miracolosamente illeso l'amico di 15 anni (originario di Cetara) che era con lui in quel momento e che ha riportato lievi escoriazioni. Il 16enne è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasportato in codice rosso all’azienda ospedaliera “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” dove, però, è deceduto. Troppo gravi le ferite riportate nello schianto.

Sul tragico incidente indagano gli agenti della sezione Volanti della Polizia di Stato. Secondo una prima ricostruzione non vi sarebbero altri mezzi coinvolti: i due minori si sarebbero schiantati al suolo per cause ancora in corso di accertamento. Il magistrato di turno della Procura di Salerno ha disposto il sequestro della salma e l'autopsia che verrà effettuata tra domani e martedì. Sotto choc l'intera Costiera Amalfitana.

di Sara Botte e Filippo Notari