Investita mentre attraversa la strada: muore 57enne La donna è deceduta dopo due settimane di agonia. L'investimento a Nocera Inferiore

E’ deceduta questa mattina all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, dov’era ricoverata da più di due settimane, la donna di 57 anni investita nella centralissima Via Barbarulo della cittadina dell’agro.

Stava attraversando per gettare il sacchetto della spazzatura, quando è stata travolta da un’auto guidata da un giovane, che ora rischia di essere accusato di omicidio stradale.

La 57enne non era sposata e viveva in casa con il fratello. Per spostarsi utilizzava una stampella, con la quale stava attraversando la strada prima di essere investita.

Dopo poco più di due settimane d’agonia, il suo cuore ha smesso di battere.