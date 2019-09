Scontro tra auto e moto sull'A2: grave centauro L'incidente nei pressi dell'uscita di Pontecagnano Faiano

Incidente stradale sull’Autostrada A2 del Mediterraneo, nelle vicinanze dell’uscita di Pontecagnano Faiano e Montecorvino Pugliano. Coinvolti nello schianto, verificatosi per cause ancora da accertare, un camion ed una moto. Ad avere la peggio il centauro. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Il motociclista è stato trasportato in codice rosso all’Ospedale Ruggi D'Aragona di Salerno. Toccherà ora alla Polizia Stradale ricostruire la dinamica di quanto accaduto.