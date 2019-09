Morte Marco Aliberti, la verità dall'autopsia Il 26enne ha perso la vita in un incidente stradale a Baronissi

Si terrà oggi l'autopsia sul corpo di Marco Aliberi, il 26enne che ha perso la vita in un incidente stradale a Baronissi. Ad eseguirla il medico legale Silvio Savoia. La salma, posta sotto sequestro, si trova nell’obitorio dell’ospedale “Fucito” di Mercato San Severino.

Il giovane, nella notte tra domenica e lunedì, è caduto con il suo scooter, in via Aldo Moro, pare per evitare un ciclista, rimasto ferito nello scontro.

Troppo gravi le ferite riportate da Marco che, invece, nonostante indossasse il casco, non ce l'ha fatta. Sul luogo della tragedia sono intervenuti per i rilievi i carabinieri.

Da una prima ricostruzione pare che il giovane abbia battuto il capo sul marciapiede. Sul caso indaga la Procura di Nocera Inferiore. All’esame autoptico sarà presente anche il consulente di parte della famiglia della vittima, il dottore Giuseppe Raimo.

Un dramma che ha scosso e rattristato l'intera comunità della Valle dell'Irno. Il 26enne si era laureato in Ingegneria Meccanica all'Università di Salerno.