Omicidio nel salernitano: indagata una persona In azione i carabinieri di Battipaglia, di Giffoni sei Casali e Giffoni Valle Piana

Alle prime ore del mattino i carabinieri della sezione Operativa del Comando Compagnia di Battipaglia, della Stazione di Giffoni sei Casali e Giffoni Valle Piana, hanno eseguito un provvedimento cautelare, emesso dal gip di Salerno, su richiesta della locale Procura, nei confronti di una persona indagata per omicidio.

Sarebbe stato individuato il responsabile della morte del pastore 60enne Domenico Pennasilico, trovato morto in un dirupo nella frazione Sieti di Giffoni Sei Casali. Il 60enne era in compagnia del figlio quando è stato ferito con un colpo d'arma da fuoco, molto probabilmente un fucile, che gli ha procurato una ferita all'arteria femorale risultata fatale. Da qui sono partite le indagini per omicidio. Forse all'origine motivi legati al pascolo.

IN AGGIORNAMENTO