Tragedia in montagna: ragazzo disperso, lo ritrovano morto Era uscito con degli amici, voleva raggiungere la cima del Monte Accellica

Lo hanno ritrovato morto, intorno alle 14.30 gli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania. Rinvenuto il corpo senza vita del giovane di Eboli disperso da ieri. Era uscito con due amici diretti alla cima del Monte Accellica, alto 1660 metri tra la provincia di Salerno e quella di Avellino tra i comuni di Acerno, Giffoni Valle Piana e Montella. Il gruppo a un certo punto si è separato e del ragazzo ebolitano non si sono avute più tracce. Pare avesse detto ai suo compagni di voler attraversare da sud a nord la cresta. Gli amici hanno così deciso di dare l'allarme. Sono partiti i soccorsi. Perlustrata l’area senza sosta, al lavoro gli uomini del soccorso alpino che hanno lavorato anche di notte con l’ausilio dell’AM, di personale tecnico e di un elicottero dell'aeronautica militare proveniente da Gioia del Colle.

Questa mattina si è unito nuovamente alle ricerche il 6^ reparto volo della ps. Purtroppo ogni sforzo è stato inutile. Alle 14.30 il tragico ritrovamento del giovane ormai senza vita. Hanno collaborato alle operazioni anche i Vigili del Fuoco. Ora si indaga per capire cosa possa essere accaduto e le cause di questa ennesima drammatica morte durante un'escursione. Circa un mese fa lo stesso destino era toccato al giovane turista francese Simon Gautier, ferito tra i monti del Cilento, dove è morto in attesa dei soccorsi.