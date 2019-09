Investe un pedone e scappa: denunciato giovane Rintracciato dai carabinieri, lo scooter era sprovvisto di assicurazione

Pedone investito da uno scooter a Santa Maria di Castellabate, in via Umberto I. Il ferito è stato soccorso e trasportato in ambulanza in ospedale. Quindici i giorni di prognosi. Alla guida del mezzo, non assicurato, un giovane incensurato, scappato via e rintracciato in seguito dai carabinieri della stazione locale che hanno acquisito le immagini dei video delle telecamere presenti in zona, riuscendo così a ricostruire la dinamica del sinistro e ad individuare il responsabile.