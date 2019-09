Sparatoria in strada a Scafati: è caccia all'uomo Ferito un 40enne, all'origine un litigio nato per futili motivi. Indagano i carabinieri

Un litigio finito in sparatoria, è successo a Scafati ieri sera, poco dopo le 23, in via Mortellari. Pare che la discussione sia nata per futili motivi, poi dalle parole si sarebbe passati ai fatti. L'uomo che ha fatto fuoco è immediatamente scappato via a bordo di una Fiat Panda Bianca, facendo perdere le sue tracce. Ferito a una caviglia un 40enne. Al lavoro i carabinieri del posto che stanno cercando di risalire all'identità del fuggitivo. A darne notizia il quotidiano Il Mattino.