Drammatico schianto sulla Cilentana: Antonio muore a 50 anni Aveva appena ritirato il suo Pick Up nuovo. Si indaga per ricostruire la dinamica dell'incidente

Una scia di sangue senza fine. Ancora uno schianto e ancora una tragica morte sulle strade salernitane. A perdere la vita Antonio Matarazzo, 50 anni, di Castellabate. Feriti un uomo di 42 anni e una donna di 67 anni, di Vallo della Lucania, che erano a bordo di una Mercedes grigia. Matarazzo procedeva invece con il suo Pick Up Mitsubishi L 200, appena acquistato, sulla variante alla Strada Statale 18, la Cilentana: era di ritorno da Futani.

Un malore, forse un sorpasso azzardato, poi lo schianto frontale e violentissimo nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 18.30, nella galleria di Prignano. Coinvolta anche una Nissan che stava sopraggiungendo. Matarazzo è morto quasi sul colpo, i soccorritori del 118 hanno solo potuto constatare il decesso, inutile ogni tentativo di rianimarlo.

La salma si trova ora in obitorio a Vallo, in attesa dell'autopsia. Trasportati d’urgenza all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania i due feriti, si trovano ricoverati entrambi in prognosi riservata. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno dovuto estrarre le persone rimaste intrappolate tra le lamiere e i carabinieri della stazione di Torchiara e del nucleo operativo della compagnia carabinieri di Agropoli.

I militari hanno effettuato i rilievi necessari a ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Il tratto stradale interessato è rimasto chiuso per la messa in sicurezza dell'area e la rimozione dei veicoli ormai distrutti. Lunghe code e traffico in tilt sulla Cilentana, non si arresta la conta delle drammatiche morti sulle strade.