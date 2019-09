Coltiva marijuana in casa e la essicca nell'armadio: arrestato Ad insospettire i carabinieri il forte odore proveniente dagli abiti dell'uomo

Coltivava marijuana in casa, arrestato un 61enne. In azione i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, diretti dal Capitano Davide Acquaviva, che hanno arrestato in flagranza di reato l'uomo, già noto alle forze dell'ordine, per coltivazione illecita di marijuana.

I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia valdianese, insospettiti da un forte odore di marijuana proveniente dagli abiti del 61enne, si sono recati nella sua abitazione dove, già al di fuori della porta di ingresso, si avvertiva il medesimo odore di cannabinoidi.

All’interno della casa i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 12 piante di marijuana della varietà skunk (ottenuta dall’ibridazione della cannabis nativa del Messico – Acapulco gold, Colombia – Colombian gold e dell’Afghanistan), dall’alto potenziale di THC, nonché circa 1000 semi dello stesso arbusto. Il peso complessivo degli arbusti è risultato essere di circa 1 chilogrammo e, la vendita sul mercato illecito, avrebbe fruttato – a maturazione delle piante – circa 15.000 euro.

La piccola coltivazione domestica era disseminata in vari ambienti della casa: soggiorno e balconi, e l’uomo, al fine di nascondere ed essiccare la cannabis con le infiorescenze sature di principio attivo drogante, le appendeva nel proprio armadio assieme ai vestiti.

Il 61enne si trova ai domiciliari.