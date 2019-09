Omicidio Barbarulo: ergastolo al boss cutoliano Mariniello La sentenza dei giudici della Corte d'assise: l'ex avvocato e sindaco ucciso a colpi di pistola

Ergastolo per Macario Mariniello, killer reo confesso dell’avvocato – nonché ex sindaco di Nocera Inferiore – Giorgio Barbarulo. Questa la decisione dei giudici della Corte d’assise di Salerno, che oggi pomeriggio ha inflitto il massimo della pena all’esponente della Nuova camorra organizzata cutoliana. Dopo l’annullamento della condanna in Cassazione, il procedimento + tornato nelle aule della cittadella giudiziaria di Salerno.

Nei mesi scorsi, collegato in videoconferenza, Mariniello aveva confessato l’omicidio: Barbarulo venne ucciso nell’androne del suo studio legale, il 29 luglio 1980. Ai magistrati, ha detto di averlo fatto per vendetta: il killer infatti ha ricostruito cosa accadde quel giorno, quando trovò – proprio nello studio del penalista nocerino – la sorella, seminuda e in stato confusionale mentre la vittima scattava delle foto.

Da lì – secondo la ricostruzione dell’omicida – il raptus omicida con la scarica di proiettili. A distanza di 39 anni anni, è arrivata la condanna all’ergastolo.