Travolta da un'auto una 52enne: finisce in ospedale L'investimento in centro a Pontecagnano Faiano

Donna investita in pieno centro a Pontecagnano Faiano. La 52enne è stata travolta questa mattina da una Smart. L’incidente intorno alle 8.30 in Corso Umberto I. La malcapitata è stata sbalzata sull’asfalto ed ha riportato un trauma cranico. Sul posto è intervenuta una ambulanza del VoPi che ha trasportato la donna al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Ruggi D'Aragona” di Salerno. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per i rilievi del caso.