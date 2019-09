Scontro tra auto e moto: due i feriti Pirata della strada in fuga: al via le indagini dei carabinieri

Ancora un incidente stradale sulle strade del salernitano. Due le persone ferite in uno scontro ieri sera sulla Litoranea di Pontecagnano. Da una prima ricostruzione di quanto accaduto i feriti si trovavano a bordo di una moto che ha impattato, per cause ancora da accertare, contro un’auto finendo fuori strada. I due sono stati soccorsi da un'ambulanza del VoPi prontamente intervenuta.

Hanno riportato contusioni ed escoriazioni in diverse parti del corpo. L’auto coinvolta è fuggita via omettendo il soccorso. Intanto sono in corso indagini dei carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto e rintracciare i responsabili.