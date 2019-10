Aggredisce la madre: arrestato 14enne Il minore fermato per tentata estorsione, maltrattamenti e lesioni

Aggredisce la madre che si rifiuta di dargli del denaro. Gli agenti del commissariato di Cava de' Tirreni hanno arrestato un 14enne per i reati di tentata estorsione, maltrattamenti in famiglia e lesioni nei confronti della donna. Ad avvertire le forze dell'ordine un familiare che ha richiesto l'intervento degli agenti durante un violento litigio tra madre e figlio. I poliziotti hanno prestato i primi soccorsi alla donna, portata poi in ospedale a Cava de' Tirreni.

Disperata per le continue vessazioni subite, ha sporto formale denuncia-querela agli agenti. Il minore è stato così arrestato e accompagnato in un Centro di Prima Accoglienza a disposizione del Tribunale per i Minorenni di Salerno.