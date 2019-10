Controlli dei carabinieri: distrutta coltivazione di canapa Superava i limiti di Thc consentiti dalla legge

In seguito a una serie di controlli dei carabinieri in una coltivazione di canapa per usi agroindustriali in località Marchitiello, nel comune di San Gregorio Magno, i militari hanno distrutto circa 4 chili di canapa industriale. I carabinieri della Forestale di Buccino hanno applicato la legge n.242/2016 “Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa” che promuove la coltura della canapa al fine di incentivare l'impiego ed il consumo finale di semilavorati di canapa, la produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati per le industrie ed infine la realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica dei terreni, attività didattiche e di ricerca. La legge regolamenta la coltivazione di canapa industriale e prescrive un quantitativo di Thc totale pari a 0.6%; superata tale soglia prevede la distruzione della coltivazione.

I militari hanno effettuato campionamenti di infiorescenze in campo ed avviato le consequenziali indagini analitiche di laboratorio in collaborazione con i tecnici dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici.

I controlli hanno evidenziato una percentuale di Thc totale superiore allo 0,6%. Alla luce dei risultati, la canapa è risultata quindi superare la soglia di legge ed i militari hanno provveduto, pertanto, alla distruzione di circa 4 kg di canapa mediante incenerimento alla presenza del titolare della coltivazione.