Arrestato pusher minorenne: coinvolto anche nel rogo di Sarno E' già stato denunciato come autore con altri giovani del rogo al monte “Saretto"

La polizia di Sarno ha arrestato un 16enne del posto, trovato in possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Gli agenti, durante un pattugliamento, lo avrebbero notato camminare con uno zainetto per le strade del centro cittadino. Fermato per un controllo il ragazzo è scappato in un vicoletto adiacente, abbandonando lo zaino sul posto. Gli agenti lo hanno individuato nascosto sotto un’auto, il giovanissimo è stato così bloccato definitivamente. Sottoposto a perquisizione personale, i poliziotti hanno trovato nel borsone 70 grammi di marijuana.

Dopo la successiva perquisizione domiciliare, gli agenti hanno rinvenuto inoltre, in un nascondiglio utilizzato dal ragazzo in strada, altri 60 grammi circa di marijuana. In commissariato, in seguito ai controlli effettuati dagli agenti è poi emerso come il ragazzo sia stato denunciato in stato di libertà quale responsabile, in concorso con altri, dell’incendio doloso appiccato alla montagna del “Saretto” di Sarno. Il minore è stato poi condotto presso il Centro di Prima Accoglienza di Salerno su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno.