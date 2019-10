Vallo della Lucania, cadavere di neonato in valigia Era appena venuto alla luce: la mamma ricoverata per emorragia, indagano procura e carabinieri

Una notizia che ha gelato il sangue nelle vene della comunità di Vallo della Lucania: all'alba i carabinieri della compagnia hanno trovato il corpo senza vita di un neonato. Il cadavere era parzialmente nascosto in casa, vicino ad un armadio. A darlo alla luce una donna di nazionalità moldava di 30 anni, arrivata al pronto soccorso dell'ospedale "San Luca" di Vallo della Lucania. A quanto pare, il piccolo era di sesso maschile.

I medici hanno allertato le forze dell'ordine, che si sono recati sul posto ed hanno fatto la terribile scoperta. La salma del piccolo è stata trasferita presso la sala mortuaria dell'ospedale salernitano. La procura ha aperto un'inchiesta: con ogni probabilità sarà disposta l'autopsia per stabilire le cause della morte del bimbo appena nato.

La madre, invece, è attualmente ricoverata al "San Luca" ed è sotto stretta osservazione, ma non sarebbe in pericolo di vita. La donna, che vive da sola, lavora come badante.