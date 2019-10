Incidente con lo scooter: muore 17enne Il giovane si era scontrato contro un'auto

Non ce l’ha fatta il 17enne di Nocera Inferiore coinvolto in un tragico incidente stradale lo scorso 29 settembre. Giuseppe Cavaliere si è schiantato con il suo motorino contro un’auto, in via Atzori a Nocera Inferiore. Le sue condizioni erano parse fin da subito gravissime. E' stato trasportato in codice rosso all’ospedale Umberto I°.

Nel violento impatto aveva riportato una grave emorragia addominale, traumi alla testa, all’addome ed al torace. I familiari e i tanti amici del ragazzo hanno sperato per giorni in una sua ripresa.

Hanno intonato cori da stadio per farsi sentire da Giuseppe. Molti si erano recati anche in ospedale a donare il sangue. Nella notte però il cuore del 17enne si è fermato per sempre. A lutto un'intera città per un'altra giovane vita che si è spenta sulle strade.