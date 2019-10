Morte del piccolo Alessandro: 3 medici rinviati a giudizio Sono accusati di omicidio colposo per la morte del 13enne di Pellezzano

Omicidio colposo e lesioni personali, sono tre i medici rinviati a giudizio per la morte del 13enne di Pellezzano Alessandro Farina, nei confronti di un quarto il gup del tribunale di Salerno Vincenzo Pellegrino deciderà in seguito: stracciata la sua posizione a causa di un difetto di notifica.

Una diagnosi tardiva che sarebbe stata fatale per il giovanissimo, morto il 27 dicembre del 2017 all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, a causa di un edema cerebrale e polmonare, perché colpito da una grave forma di chetoacidosi diabetica. Venne dimesso per un'allergia alla tachipirina. I medici non avrebbero riconosciuto la patologia e poi non l'avrebbero curata in modo adeguato, causando il decesso.

Alessandro si era sentito male il 23 dicembre del 2017, i genitori lo accompagnarono al pronto soccorso del Ruggi, venne dimesso con la diagnosi di una presunta allergia alla tachipirina. Il giorno di Natale il ragazzino si sentì nuovamente male, ipotizzato il coma diabetico venne ricoverato in ospedale in rianimazione. Poi la sua situazione si aggravò fino alla morte, la mattina del 27 dicembre.