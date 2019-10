Fiamme nella mansarda di un palazzo: evacuate 100 persone In strada 24 famiglie. Forse all'origine dell'incendio un corto circuito

Momenti di paura nella serata di ieri in via Napoli, a Battipaglia. Per cause ancora non chiare, forse un corto circuito, si è scatenato un violento incendio nella mansarda di un palazzo. Le fiamme si sono diffuse rapidamente, insieme a una fitta coltre di fumo nero.

L'aria irrespirabile ha spinto gli abitanti del palazzo ad allontanarsi e scendere in strada. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e tre squadre dei Vigili del Fuoco, al lavoro per ore per spegnere l'incendio. In via precauzionale 24 famiglie, circa 100 persone, sono state evacuate. Nessun ferito ma alcuni condomini sono rimasti intossicati dai fumi. Gravi i danni all'ultimo piano dell'edificio, inagibile.