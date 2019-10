Evade i domiciliari, 51enne arrestato dai carabinieri L'uomo era stato accusato di violenze di genere

Era ristretto ai domiciliari con l'accusa di violenza di genere, ma i carabinieri della stazione di Polla lo hanno sorpreso in pieno centro. Un 51enne è stato nuovamente arrestato dai militari, che non hanno creduto alla versione raccontata dall'uomo di essere uscito di casa proprio per recarsi in caserma a formalizzare una non meglio precisata denuncia.

L'uomo si trova nuovamente ai domiciliari: la sua posizione è al vaglio del tribunale di Lagonegro.