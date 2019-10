Trovato in possesso di droga: arrestato 30enne Il giovane si trova ora ai domiciliari

Arrestato presunto spacciatore dalla polizia. Gli agenti del commissariato di Battipaglia hanno controllato C.D., un 30enne del posto già noto alle forze dell'ordine, trovandolo in possesso di hashish.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire altra droga, per un peso complessivo di circa 27 grammi di hashish,un bilancino digitale, un coltello utilizzato per sezionare la droga e diverse bustine in cellophane a chiusura termica che l’indagato deteneva per la vendita al dettaglio delle singole dosi.

Per questi motivi il trentenne è stato arrestato perché ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio e posto ai domiciliari presso la sua abitazione.