Folla e commozione ai funerali della giovane mamma Anna Stroncata da un infarto al nono mese di gravidanza, la sua piccola sta bene

Una folla commossa ha gremito la chiesa di San Vincenzo Ferreri a Scafati per l'ultimo saluto a Anna Raiola, la commerciante di 41 anni morta al nono mese di gravidanza. La donna, già madre di due figli di 12 e 16 anni, è stata stroncata da un infarto che non le ha lasciato scampo.

Si è spenta nella clinica Villa Stabia di Castellammare. Inutili i tentativi dei medici di salvarle la vita. Anna Raiola era molto conosciuta a Scafati, gestiva un negozio di erboristeria nel centro città. Mancavano ormai pochi giorni ormai alla nascita della sua piccola. La 41enne ha però accusato un malore improvviso, è così scattata la corsa disperata in ospedale ma il suo cuore non ha retto. La bimba, nata con un parto cesareo, sta bene. L'intera comunità di Scafati ha voluto prendere parte alle esequie per l'addio alla 41enne che tutti ricordano come una persona gentile e solare.