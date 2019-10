Tragedia a scuola: muore 16enne in classe La giovanissima ha avvertito un malore mentre era in aula

Tragedia in una scuola di Salerno, all'Istituto Genovesi Da Vinci, dove una 16enne è morta dopo aver avvertito un malore che non le ha lasciato scampo. La giovanissima, originaria di San Mango, si è sentita male in aula durante la prima ora di lezione. Frequentava il terzo anno.

Soccorsa dai sanitari del 118 per lei non c'è stato nulla da fare. Sotto choc i compagni di classe e gli insegnanti che hanno assistito impotenti a quanto accaduto davanti ai loro occhi. Da una prima ricostruzione pare che la 16enne fosse stata da poco chiamata alla lavagna durante l'ora di matematica, quando si è accasciata a terra dopo aver lamentato dei giramenti di testa e aver chiesto aiuto.

Cadendo avrebbe battuto la testa contro la cattedra. I primi a cercare di rianimarla sarebbero stati proprio i compagni e l'insegnante che si trovava in aula.

La ragazza è arrivata già cadavere all'obitorio dell'ospedale Ruggi D'Aragona di Salerno. Intanto sul drammatico decesso indaga la polizia. Sono attualmente in corso accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Sentita la docente che ha assistito al decesso.