Il terribile racconto della docente: "E' morta davanti a me" La prof di matematica: "Abbiamo fatto di tutto per salvarla. Sarà difficilissimo tornare a scuola"

Stava svolgendo un esercizio di matematica alla lavagna, quando ha strabuzzato gli occhi e si è accasciata a terra. Attimi terribili quelli impressi nello sguardo di Teresa Marino, la docente di matematica che ha assistito - insieme ai compagni di classe - alla tragica fine della 16enne dell'istituto superiore "Genovesi-Da Vinci".

"All'improvviso ho visto che si girava. Ha toccato la cattedra. Mi sono accorta che si stava sentendo male. E' caduta a terra, ho capito che era svenuta e ho detto ai ragazzi di chiamare subito il 118", le parole della professoressa. Con lei anche gli alunni, che hanno provato a farle riprendere conoscenza in attesa delle ambulanze. Ma quando la Croce Rossa è arrivata sul posto, per lei non c'era già più nulla da fare.

"Ora sarà tutto più difficile. Io sono sconvolta e anche i ragazzi", il dolore dell'insegnante di matematica che ricorda la giovane come "una bella ragazza, studiosa, molto brava in matematica, molto amata dai compagni". Con un'amara certezza: "Sarà difficilissimo tornare in classe".