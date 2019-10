Tragedia a scuola, il preside: «Siamo tutti distrutti» Nicola Annunziata, dirigente dell'istituto: «È stato un momento terribile»

Nicola Annunziata, dirigente scolastico dell’istituto ‘Da Vinci-Genovesi’ di Salerno non riesce a farsene una ragione. «Come è possibile che una ragazza di quest’età possa morire da un momento all’altro?», si chiede senza riuscire a trovare una risposta che possa spiegare quanto accaduto all’interno dell’istituto di via Principessa Sichelgaita dove ha improvvisamente perso la vita una studentessa di 16 anni. «Il tempo trascorso fuori la porta mentre i medici tentavano di rianimarla mi è sembrato interminabile. Una mezzora che non finiva più, non usciva nessuno e noi abbiamo capito che le cose non andavano. È stato un momento terribile», racconta riavvolgendo il nastro e ripensando ai disperati tentativi di salvare la vita alla giovane effettuati dal personale del 118. «I genitori sono distrutti e anche io lo sono. Cercheremo di parlare agli studenti che sono molto scossi», conclude Annunziata. La classe in cui ha perso la vita la 16enne, tra l’altro, era stata già colpita da un lutto nello scorso mese di settembre per un incidente stradale nel quale aveva perso la vita un giovane di 16 anni.