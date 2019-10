Visite senza fattura, la finanza incastra medico dermatologo Contestata truffa da oltre 100mila euro: si assentava anche dall'ospedale per fare visite private

Truffa aggravata e peculato ai danni dell'Asl di Salerno: i finanzieri del comando provinciale hanno denunciato alla procura di Lagonegro un medico 67enne originario di Teggiano ma in servizio all'ospedale di Polla. Al professionista, un dermatologo, vengono contestate diverse irregolarità nell'attività secondaria intramoenia presso un studio privato.

Secondo le fiamme gialle, infatti, il camice bianco avrebbe incassato i soldi delle visite senza emettere fattura: prestazioni che, dunque, erano totalmente sconosciute al fisco e anche all'azienda sanitaria locale, alla quale avrebbe dovuto versare una quota parte delle somme incassate.

Non solo. La guardia di finanza ha riscontrato che il dottore, pur essendo vincolato da un rapporto di lavoro esclusivo all'ospedale "Curto" di Polla, svolgeva una seconda occupazione parallela in una struttura privata della Basilicata. E, incrociando i dati, è emerso come il dermatologo svolgeva questa attività assentendosi dal lavoro usufruendo dei giorni di malattia.

Le fiamme gialle stanno ricostruendo quello che ritengono sia la somma evasa dal medico, che si stima superiore ai 100mila euro. Intanto il dermatologo 67enne è stato denunciato alla procura lucana, mentre un'informativa è stata inviata anche ai magistrati della Corte dei conti regionale.