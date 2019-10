"Ciao Angelo mio", la lettera d'addio dell'amica di Melissa "Parte di me è volata con te". La 16enne è morta in classe davanti ai suoi compagni

Una tragedia, la morte improvvisa della 16enne Melissa, che ha sconvolto tutti, a partire da chi ha assistito inerme a quanto stava accadendo. I suoi compagni di classe. Perchè la giovanissima si è spenta proprio davanti a loro, durante le lezioni, nella sua classe dell'istituto Genovesi-Da Vinci di Salerno. Presente in quei drammatici momenti anche Miriam, la migliore amica della 16enne, sul quotidiano Il Mattino la lettera che la ragazza ha voluto dedicare a Melissa. "Ciao angelo mio, oggi un noiosissimo e all’apparenza normalissimo giorno di scuola ci aspettava ma purtroppo è successo tutto così in fretta, io sono stata lì fino alla fine per te. Ho fatto il possibile, ma non è bastato, mi sento così impotente. Sei la prima in tutto, nello sport, in classe. Sapevi tutto, eri come una fonte di saggezza per noi.

Sempre col sorriso. Ho sentito il tuo ultimo respiro – continua Miriam - fino a quando mi hanno imposto di andare via. Nell’attesa non ho mai pensato che non ce la facessi, nonostante avessi visto il tuo colore di pelle, perché sei così forte che quasi nulla poteva ferirti". La lettera poi termina così: "Ora puoi abbracciare Vittorio e camminare insieme in paradiso, i nostri ultras. Una parte di me è volata con te, dammi la forza di andare avanti". La ragazza in questi ultimi passi fa un riferimento a un altro giovanissimo morto, Vittorio Senatore, un ragazzo di 16 anni che frequentava lo scorso anno la classe di Melissa ed ha perso la vita soltanto tre settimane fa. Era alla guida del suo scooter, si è schiantato contro un muro in via Benedetto Croce.