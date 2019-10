Furto di energia elettrica: scoperto altro locale fuorilegge Negli ultimi cinque anni il titolare non avrebbe pagato l'Enel per 17mila euro

Furto aggravato di energia elettrica, nei guai un ristoratore salernitano beccato dai carabinieri. In azione i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Salerno, che sono intervenuti su segnalazione dei dipendenti dell'Enel in un locale di Via Leucosia. I militari avrebbero accertato, a carico del titolare, la realizzazione di un allaccio abusivo alla rete elettrica che alimentava da tempo la maggior parte degli apparati del ristorante.

L’allaccio abusivo alla rete Enel era stato realizzato all’interno di un bagno, poi nascosto con contro soffittatura e cemento. Da un accertamento tecnico sarebbe emerso inoltre il grave pericolo costituito dall’allaccio abusivo rudimentale che avrebbe consentito da una prima stima un furto aggravato di energia elettrica per 17.000 euro circa nei soli ultimi 5 anni. Il 49enne di Salerno si trova ora agli arresti domiciliari.

I militari avrebbero notato inoltre precarie condizioni igieniche tali da richiedere l’intervento del Nas che, dopo un sopralluogo, ha disposto la chiusura amministrativa dell’esercizio per carenze igienico sanitarie strutturali. Sequestrati anche 20 chili di alimenti per carenza di tracciabilità della filiera alimentare, con relativa sanzione da 1.500 euro.