Melissa, il suo cuore ha ceduto: oggi il giorno dell'addio Nel pomeriggio i funerali della 15enne che ha perso la vita in classe

Una morte improvvisa e imprevedibile, sarebbe potuto accadere ovunque e in qualsiasi momento. I genitori di Melissa, la 15enne di San Mango Piemonte morta in classe lunedì scorso all'istituto Genovesi Da Vinci di Salerno, hanno avuto le risposte che da giorni cercavano. Non avrebbero potuto far nulla per impedire la tragedia. A cedere è stato il cuore della ragazza, lo hanno stabilito i medici dell'ospedale Ruggi d'Aragona che hanno effettuato esami diagnostici sulla salma. I risultati completi delle analisi saranno comunque consegnati alla famiglia entro 15 giorni, ma i sanitari ieri hanno parlato a lungo con i genitori della ragazza.

Una morte inaspettata che ha sconvolto amici e parenti della giovane Melissa. Si sono tutti riuniti in preghiera a San Mango Piemonte, dove si è tenuta una veglia. Cercano di andare avanti e vincere il dolore anche i compagni di classe della 15enne che, durante l'assemblea d'istituto, hanno chiesto che una classe sia intitolata alla loro compagna scomparsa così drammaticamente davanti ai loro occhi.

Intanto oggi pomeriggio alle 16.30 si terranno i funerali della studentessa. La cerimonia religiosa sarà officiata dal parroco don Antonio Romano nella chiesa di Santa Maria a San Mango Piemonte. In queste ore la camera ardente all'ospedale Ruggi. Ieri sera a rendere un ultimo saluto alla giovane tifosa granata anche una delegazione della Salernitana dal tecnico Gian Piero Ventura e al direttore sportivo Angelo Fabiani che hanno deposto sulla bara bianca una maglietta della squadra. E' arrivato poi anche l'arcivescovo di Salerno - Acerra monsignor Andrea Bellandi che ha benedetto la giovane e pregato.