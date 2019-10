Inquinamento ambientale a Ogliastro Marina: 4 denunce Scarico abusivo del materiale di risulta dello scavo stradale per la fibra ottica

I carabinieri della stazione di Santa Maria di Castellabate hanno denunciato quattro persone - tutte italiane, e residenti nel Cilento e nei comuni vesuviani - con l'accusa di inquinamento ambientale e distruzione e deturpazione di bellezze naturali.

I militari hanno sorpreso gliu indagati mentre effettuavano uno scarico abusivo di materiale di risulta di uno scavo stradale. A quanto pare, i rifiuti provenivano dal cantiere in corso per la posa in opera dei cavi per la fibra ottica.