Spaccio al campus: rettore ringrazia carabinieri per il blitz Tommaetti: “Ci conforta e ci rassicura il lavoro di sinergia con le forze dell'ordine”

Dopo il blitz delle ultime ore messo a segno dai carabinieri nell'Agro e al campus di Fisciano, che ha inferto un duro colpo a due presunte organizzazioni criminali specializzate nel traffico e nello spaccio di droga, ( clicca qui per leggere: "Spaccio nell'Agro e nel campus: 14 arresti") .

l'Università degli Studi di Salerno ringrazia il Comando Provinciale dei Carabinieri, guidato dal Colonnello Gianluca Trombetti, “per aver concluso con successo l’indagine relativa all’operazione avviata su indicazione della Direzione distrettuale antimafia”.

“La notizia dell'individuazione di un’associazione dedicata allo spaccio di sostanze stupefacenti, operativa nei comuni dell'Agro Nocerino e per alcune attività nei pressi del campus di Fisciano - commenta il rettore Aurelio Tommasetti – ci conforta e ci rassicura sul lavoro di collaborazione e sinergia avviato e consolidato con le forze dell’ordine del nostro territorio. Tutti gli interventi realizzati per il potenziamento dei livelli di sicurezza dei nostri spazi universitari, non in ultimo la recente attivazione di un circuito di 314 telecamere installate tra i due campus, hanno come unico grande obiettivo quello di garantire i nostri studenti, le loro famiglie e rendere i campus Unisa spazi sempre più sicuri, vivibili e protetti” – conclude il rettore Tommasetti.