Sesso orale in pineta: maxi multa e daspo per due uomini Sono stati sorpresi dalla polizia municipale: nel mirinio un napoletano e un salernitano

Non è la prima volta che accade, e probabilmente non sarà l'ultima. La polizia municipale di Capaccio Paestum ha sorpreso due uomini - originari del napoletano e del salernitano -, sanzionati per atti osceni in luogo pubblico. Gli amanti sono stati individuati tra gli alberi della pineta nei pressi della litoranea.

I due si erano appartati, quando sono stati individuati dai caschi bianchi durante un rapporto orale in località "Varolato". Per entrambi è scattata una maxi multa da oltre 3mila euro, con relativa emissione del Daspo urbano che prevede il divieto di ingresso a Capaccio Paestum.